Аналитик Федяков: цена на мандарины может вырасти до 140 рублей за 100 грамм

Импортные мандарины могут подорожать до 140 рублей за 100 грамм, достигнув уровня цен на красную икру. Об этом предупредил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.
По мнению аналитика, если текущая ситуация сохранится, такой сценарий вполне вероятен. В этом случае импортеры могут отказаться от закупок из-за риска, поскольку потребители не будут готовы приобретать продукт по любой цене.
Федяков также отметил, что цены на все импортные товары растут из-за удорожания логистики и операций за рубежом. Например, цены на бананы увеличились на 40-50%, несмотря на то, что они остаются наиболее популярным продуктом в розничных сетях.
Другим фактором роста цен является ослабление рубля. За год российская валюта потеряла 50-60% своей стоимости по отношению к доллару. Это прямо влияет на стоимость импортных продуктов.
Ранее в АККОРТ отмечали, что к Новому году, несмотря на переориентацию рынка на ЮАР, Турцию и Марокко, это сможет обеспечить лишь стабилизацию цен и предотвращение дефицита мандаринов в России перед Новым годом, но цены не снизятся.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.