Финляндия отказалась вести переговоры с Россией по ситуации на границе

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Финляндия не будет вести переговоры с Москвой о ситуации на границе. Соответствующее заявление сделал премьер-министр скандинавской страны Петтери Орпо, его цитирует Helsingin Sanomat.

Он отметил, что с РФ не ведутся дискуссии по этому вопросу, а также заявил, что Финляндия не собирается использовать переговоры для того, чтобы добиться прогресса.

Ранее сообщалось, что финские власти инляндии закрыли все КПП на сухопутной границе с РФ, кроме самого северного — Райя-Йоосеппи.

Премьер Норвегии также оценил ситуацию на границе с Россией и заявил, что на данный момент нарушений там не зафиксировано.