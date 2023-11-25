Финляндия не будет вести переговоры с Москвой о ситуации на границе. Соответствующее заявление сделал премьер-министр скандинавской страны Петтери Орпо, его цитирует Helsingin Sanomat.
Он отметил, что с РФ не ведутся дискуссии по этому вопросу, а также заявил, что Финляндия не собирается использовать переговоры для того, чтобы добиться прогресса.
Ранее сообщалось, что финские власти инляндии закрыли все КПП на сухопутной границе с РФ, кроме самого северного — Райя-Йоосеппи.
Премьер Норвегии также оценил ситуацию на границе с Россией и заявил, что на данный момент нарушений там не зафиксировано.
Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.