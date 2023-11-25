На месте Decathlon открылся первый магазин Desport в Москве

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве вместо Decathlon появился первый магазин спортивных товаров Desport. Французская сеть в России к моменту ухода с рынка обладала 57 магазинами по стране.

Фото: Wikipedia

Первая торговая точка открылась в "Авиапарке". Отмечается, что большинство магазинов будет открыто до 15 декабря, пишет ТАСС, ссылаясь на директора по маркетингу Desport Матье Кобаррер.

Известно, что Decathlon не работает в России с марта 2022 года. В июле текущего года Минпромторг информировал о том, что для сети был найден покупатель 35 российских магазинов и склада. Речь идёт о российской компании АРМ.