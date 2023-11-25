В Москве вместо Decathlon появился первый магазин спортивных товаров Desport. Французская сеть в России к моменту ухода с рынка обладала 57 магазинами по стране.
Первая торговая точка открылась в "Авиапарке". Отмечается, что большинство магазинов будет открыто до 15 декабря, пишет ТАСС, ссылаясь на директора по маркетингу Desport Матье Кобаррер.
Известно, что Decathlon не работает в России с марта 2022 года. В июле текущего года Минпромторг информировал о том, что для сети был найден покупатель 35 российских магазинов и склада. Речь идёт о российской компании АРМ.
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