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В Петербурге женщина написала заявление в полицию на таксиста за критику СВО

0:47
Общество

Патриотично настроенная жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с просьбой более подробно расследовать убеждения таксиста, который перевозил ее от Московского вокзала.

В Петербурге женщина написала заявление в полицию на таксиста за критику СВО
Фото: openverse by Hipsta.space is licensed under CC BY-SA 4.0.

В ходе поездки водитель начал обсуждать специальную военную операцию, выражая точку зрения, которую пассажирка восприняла как угрозу.

Согласно рассказу дамы, таксист дискредитировал российскую армию, обсуждал вопросы стратегического военного планирования, упоминал количество погибших среди российских военных и выражал сочувствие украинским солдатам.

По мнению пассажирки, поведение мужчины было неприемлемым для гражданина России и могло свидетельствовать о потенциальной угрозе террористического акта, сообщает "Фонтанка.Ру".

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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