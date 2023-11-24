Политолог Марков о модели будущего договора о перемирии: останется Крым, но не Мариуполь и Бердянск

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков рассказал, как на Западе видят возможные договорённости России и Украины.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

Марков отреагировал на заявления западных СМИ о том, что Россия и Китай обсуждают строительство тоннеля, соединяющего Крым с материковой частью России.

"Такие переговоры рассматривают как проявление возможной модели будущего договора о перемирии, в результате которого России останется Крым, но не Мариуполь и не Бердянск", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Марков уверен, что политики Запада заблуждаются в своих предположениях.

Ранее Сергей Марков рассказал о расширении плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра.