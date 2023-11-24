Политолог Сергей Марков рассказал, как на Западе видят возможные договорённости России и Украины.
Марков отреагировал на заявления западных СМИ о том, что Россия и Китай обсуждают строительство тоннеля, соединяющего Крым с материковой частью России.
"Такие переговоры рассматривают как проявление возможной модели будущего договора о перемирии, в результате которого России останется Крым, но не Мариуполь и не Бердянск", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Марков уверен, что политики Запада заблуждаются в своих предположениях.
Ранее Сергей Марков рассказал о расширении плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра.
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