27 и 28 ноября пройдет юбилейный Всемирный Русский Народный Собор, посвященный теме настоящего и будущего Русского мира. Институт Царьграда завершил опрос общественного мнения, касающийся трех ключевых вопросов: отношения к специальной военной операции (СВО), "трудовой миграции" и абортам.
Опрос включал 2000 респондентов, представляющих различные социальные группы. Важнейшие вопросы затрагивают отношение к СВО, влияние "трудовой миграции" и отношение к абортам.
По вопросу о СВО, 62,2% опрошенных поддерживают проведение специальной военной операции на Украине, 20,3% выражают несогласие. 60,9% высказываются за продолжение СВО до полной победы, 13,6% видят возможность относительно быстрого завершения в несколько месяцев с явным присоединением новых территорий к России. Только 21,6% поддерживают скорейшее завершение СВО даже при потере части присоединенных территорий.
Относительно "трудовой миграции", 61,7% опрошенных отрицательно относятся к большому притоку мигрантов из Средней Азии, 8,2% — положительно, 17,6% — нейтрально.
По вопросу абортов, 53,9% опрошенных поддерживают полный запрет абортов в частных клиниках.
Эти результаты позволяют лучше понять общественное мнение относительно ключевых вопросов, таких как внешняя политика, миграция и демография, сообщает "Царьград".
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