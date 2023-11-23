Роскачество выявило пельмени с костями и бактериями

В магазинных пельменях найдены болезнетворные бактерии, способные вызвать отравление, следует из исследования этого популярного у россиян продукта, проведённого Роскачеством.

Фото: Росконтроль

Качество замороженных полуфабрикатов по-прежнему хромает, посетовали в ведомстве. Большинство изученных образцов вполне безопасны, но не дотягивают до получения российского знака качества — им награждаются только те производители, которые выполняют высокие требования опережающего стандарта Роскачества.

Недочётов же хватает. 13 сортов пельменей на прошли проверку на микробиологию: в продукции бренда "Горячая штучка" — мезофильные бактерии, "Зелёная линия", "Останкинские традиционные", "Стародворье", "Ложкарёвъ" — кишечная палочка, "Горячая штучка", "Мясной дворик", "Сибирская коллекция", "Рестория", "Тураково" — сальмонеллы, "ВкусВилл" — листерии.

Эти микроорганизмы способны вызвать тяжёлое отравление, особенно у ослабленных людей — пожилых или страдающих хроническими заболеваниями. Эксперты советуют варить такие пельмени не меньше 10 минут.

В Роскачестве заметили, что микробиологическая загрязнённость продукта не обязательно свидетельствует о низкой культуре его производства. Одна из возможных причин — нарушение условий хранения торговыми сетями.

Кроме мяса, некоторые недобросовестные производители добавляют в начинку то, чему там быть не следует (или не указано в составе):

мясо птицы механической обвалки — "Ложкарёвъ", "Стародворье", "Тураково", Caesar

коллагеновый животный белок — "Большая кастрюля", "Зелёная линия", Caesar

соевый белок — "Тураково"

крахмал — "Ашан", "Горячая штучка", "Зелёная линия", "Ложкарёвъ", "Рестория", "Стародворье", "Тураково", Caesar

каррагинан - "Гранд меню", "Ложкарёвъ", "Цезарь"

камедь рожкового дерева - "Рестория"

растительный углеводный компонент — "Мясной дворик"

клетчатка — "Гранд меню", "Ложкарёвъ", "Сибирская коллекция", "Тураково", "Цезарь" (пшеничная клетчатка), Caesar.

ГОСТ достаточно строг и не допускает всего этого "добра" в пельменях, хотя, справедливости ради, многие из них выпущены по ТУ, поэтому формально нарушения нет.

"Все составляющие продукта должны быть указаны в маркировке, — напоминает директор Ассоциации "Объединение Мясопереработчиков" Екатерина Лучина. — Положил в состав — напиши на этикетке!"

Роскачество направило предписания об устранении недостатков всем, у кого они выявлены. Некоторые производители уже отреагировали и доложили о принятых мерах; две торговые сети прекратили продажу забракованных пельменей.