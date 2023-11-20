Ученые предупредили о новых магнитных бурях с 22 по 26 ноября

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С 22 по 26 ноября на Земле с большой долей вероятности будет новая волна магнитных бурь. Об этом сообщила лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Фото: flickr. com

Как заявили в лаборатории, явление начнется 22 ноября, на следующий день наступит затишье, но 24-25 ноября магнитные бури снова усилятся. Прогнозируется, что уровень магнитной бури может дойти до G1.

У метеочувствительных людей в эти даты может ухудшиться состояние, поэтому им рекомендуется чаще находиться на свежем воздухе, избегать стрессовых ситуаций.