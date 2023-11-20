В Белгородской области за сутки зафиксировали 46 прилетов со стороны ВСУ

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Украинские военнослужащие выпустили по Белгородчине 46 боеприпасов и дроны-камикадзе

Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0

ВСУ продолжает обстреливать приграничную Белгородскую область, при этом интенсивность атак украинских боевиков не снижается.

Только за прошедшие сутки украинская армия выпустила по мирным населенным пунктам Белгородской области 46 боеприпасов различного калибра, а также атаковала мирных жителей беспилотниками со взрывчаткой.

Об этом в понедельник, 20 ноября, в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который перечислил поселки, по которым атаковали ВСУ.

Как отметил глава региона, в результате украинских обстрелов пострадавших, к счастью, нет. Разрушений также не зафиксировано.

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