Рост цен на водку в Тюменской области: покупатели переходят на бюджетные варианты

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

В Тюменской области отмечается значительный рост цен на водку, согласно данным Тюменьстата. За последний год цены выросли на почти 8%, и при сравнении с предыдущим годом этот рост составил более 13%. Особенно заметен рост цен в премиум-сегменте.

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Если в 2021 году бутылка водки стоила около 588 рублей, то в настоящее время ее цена превышает 676 рублей. Закупочные цены также увеличились, особенно в премиум-сегменте, где рост составил около 20%, по оценке местных барменов.

Однако, несмотря на увеличение цен, спрос на водку пока остается устойчивым. Впрочем, наблюдается тенденция к предпочтению бюджетных вариантов алкоголя.

Как сообщает nashgorod.ru, коктейли также теряют популярность из-за своего увеличения в цене на 25%, что побуждает людей чаще обращаться к рюмочным, где предлагают самостоятельно приготовленные напитки, независимо от поставщиков, утверждает тюменский бармен Кирилл Калугин.

Экономист Ирина Меняйлова также прогнозирует возможное увеличение цен на алкоголь к Новому году, но подчеркивает, что это ежегодное явление, не связанное с внешними факторами.

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