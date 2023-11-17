ВТБ: мошенники начали обманывать жертв через предложение вакансий аналитиков и вложение средств

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин сообщил, что мошенники используют новый способ для обмана россиян, которые находятся в поисках работы. Отмечается, что схема работает через предложение вакансий аналитиков. Информацию приводит агентство РБК.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Он рассказал, что в ходе реализации схемы жертву обучают торговле на финансовом и валютном рынках. Обучение, как правило, проходит в офисе компании-однодневки. В процессе обучения мошенники выявляют финансовое положение жертвы, затем обманом предлагают вложить в проект собственные или кредитные деньги, но вывод "заработка" уже невозможен. В качестве доказательства жертве демонстрируют пополнение несуществующего счета и получение дохода. На самом деле средства оставляют себе мошенники. Эти операции могут повторяться до тех пор, пока клиент не уходит в минус или не догадывается, что попал на мошенничество.

Как сообщает РБК, ссылаясь на данные Банка России, во втором квартале текущего года мошенники украли в общем объёме 3,6 трлн руб. Все средства были похищены со счетов путем совершения денежных переводов.

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