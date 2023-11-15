Wildberries изменила около 20 норм поcле проверки Генпрокуратуры

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Генеральная прокуратура России завершила проверку маркетплейса Wildberries. Об этом в среду, 15 ноября, ведомство сообщило в Telegram-канале.

Фото: Wikipedia

Начать проверку дал поручение генпрокурор Игорь Краснов. На сайте ведомства опубликованы сведения о введении маркетплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании с покупателей платы за возврат товаров.

Проверка проводилась с участием Роспотребнадзора и Центробанка.

После проведения проверок Генпрокуратура указала, что в ходе надзорных мероприятий компанией изменены около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей.

Ведомство также установила правило, согласно которому срок доставки товара может быть продлен только по согласованию с потребителем. Также зафиксировано право гражданина отказаться от покупки продукции, в том числе технически сложных устройств, сокращен срок рассмотрения претензий о замене товара.