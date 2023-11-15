Аналитик Кошелева посоветовала россиянам в новогодние праздники не принимать поспешных решений

2:47 Your browser does not support the audio element. Общество

В период новогодних праздников киберпреступники активизируют свою деятельность, нацеливаясь на праздничное настроение россиян. В предновогодней суете скорость принятия решений увеличивается, а бдительность снижается. Старший аналитик по аудитам и оценке соответствия информационной безопасности УЦСБ Татьяна Кошелева поделилась схемами, которыми чаще всего пользуются мошенники в предпраздничные дни, и дала советы, как защитить себя и свой кошелёк от киберпреступников.

Фото: Официальный сайт ГосДума РФ

Злоумышленники ждут новогодних праздников, так как это период официальных выходных и отпусков, когда люди реже обращают внимание на подозрительную активность. Россияне, ожидая акций и скидок, также могут стать жертвами мошенников. Кроме того, в конце года приходят уведомления о бонусах и перерасчётах.

"Злоумышленник всегда ищет слабую точку, через которую будет "бить", — рассказала эксперт в беседе с Телеканалом "360".

Кошелева предупредила, что киберпреступники могут воспользоваться отпуском сотрудников и попытаться проникнуть в информационные ресурсы, взломать учётные записи и войти в системы. Они также используют различные схемы: предложение перейти по ссылке для получения информации о годовых премиях, запрос на регистрацию в онлайн-магазине с обещанием бонусов на новогодние покупки, попытки перехвата cvc-кодов и кодов-паролей из СМС при оплате в онлайн-магазинах, создание фальшивых онлайн-магазинов с привлекательными новогодними подарками или фишинговые формы для выманивания персональных данных и доступа к учётным записям.

"Меняться будут способы, контекст, аргументы. Однако суть остается прежней: обманывая людей мошенник всегда торопит, предлагает что-то очень выгодное, чаще от лица того, кому мы доверяем", — предостерегла Кошелева.

Чтобы защититься от кибератак, организации должны внимательно отслеживать подозрительную активность в корпоративной сети и обеспечивать наличие квалифицированных специалистов в области кибербезопасности даже в период новогодних праздников.

Физическим лицам эксперт рекомендовала мыслить критически, относиться с настороженностью к особо выгодным и предложениям, не торопиться принимать поспешные решения об оплате и подтверждении личности.

Важно тщательно проверять онлайн-ресурсы перед совершением покупок в интернете и избегать использования основных банковских карт для оплаты онлайн-транзакций. Кошелева также предостерегла от разговоров по телефону с мошенниками.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.