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Веб-ресурс платежной системы "Мир" стал жертвой кибератаки

2:09
Происшествия

Один из источников информации на рынке информационных технологий сообщил о кибератаке, совершенной против оператора платежной системы "Мир" — Национальной Системы Платежных Карт (НСПК). По состоянию на 22:00 по московскому времени 30 октября, сайт компании стал недоступен. На главной странице архива сайта НСПК была найдена ссылка на сайт хакерской группировки "DumpForums". Однако представители НСПК отрицают, что произошла утечка данных.

Веб-ресурс платежной системы "Мир" стал жертвой кибератаки
Фото: Официальный сайт ГосДума РФ

В пресс-службе НСПК подчеркнули, что сайт компании "разработан и обслуживается сторонним подрядчиком" и служит всего лишь информационной визитной карточкой, не содержащей конфиденциальных данных и не имеющей отношения к платежной инфраструктуре компании.

Представители НСПК также утверждают, что доступ к системам компании с веб-сайта невозможен, поскольку серверы и центры обработки данных НСПК не имеют интернет-соединения. Они заверяют, что обработка платежей и операций с банковскими картами продолжается в штатном режиме.

Инсайдер из мира информационных технологий подтвердил, что атака на веб-сайт не повлияла на работу Системы быстрых платежей (СБП) НСПК и работу платежной системы в целом. Злоумышленники не смогли получить доступ к чувствительной информации из-за сложных механизмов защиты.

После взлома главной страницы сайта НСПК хакеры выразили иронию в адрес российских IT-продуктов, разработанных в рамках стратегии импортозамещения. Они предложили россиянам использовать ракушки каури для расчетов, ссылаясь на "выход России из рублевой зоны". Изображения ракушек каури были прикреплены к сообщению на сайте НСПК. Ранее группировка "DumpForums" объявляла о взломе веб-сайтов российских компаний, включая Datadvance, туроператора "Интурист", страховой компании "СОГАЗ Жизнь", базы сервиса "Госуслуги" и интернет-аптеки Vita.ru.

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Хакеры на службе государств
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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