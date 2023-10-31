Один из источников информации на рынке информационных технологий сообщил о кибератаке, совершенной против оператора платежной системы "Мир" — Национальной Системы Платежных Карт (НСПК). По состоянию на 22:00 по московскому времени 30 октября, сайт компании стал недоступен. На главной странице архива сайта НСПК была найдена ссылка на сайт хакерской группировки "DumpForums". Однако представители НСПК отрицают, что произошла утечка данных.
В пресс-службе НСПК подчеркнули, что сайт компании "разработан и обслуживается сторонним подрядчиком" и служит всего лишь информационной визитной карточкой, не содержащей конфиденциальных данных и не имеющей отношения к платежной инфраструктуре компании.
Представители НСПК также утверждают, что доступ к системам компании с веб-сайта невозможен, поскольку серверы и центры обработки данных НСПК не имеют интернет-соединения. Они заверяют, что обработка платежей и операций с банковскими картами продолжается в штатном режиме.
Инсайдер из мира информационных технологий подтвердил, что атака на веб-сайт не повлияла на работу Системы быстрых платежей (СБП) НСПК и работу платежной системы в целом. Злоумышленники не смогли получить доступ к чувствительной информации из-за сложных механизмов защиты.
После взлома главной страницы сайта НСПК хакеры выразили иронию в адрес российских IT-продуктов, разработанных в рамках стратегии импортозамещения. Они предложили россиянам использовать ракушки каури для расчетов, ссылаясь на "выход России из рублевой зоны". Изображения ракушек каури были прикреплены к сообщению на сайте НСПК. Ранее группировка "DumpForums" объявляла о взломе веб-сайтов российских компаний, включая Datadvance, туроператора "Интурист", страховой компании "СОГАЗ Жизнь", базы сервиса "Госуслуги" и интернет-аптеки Vita.ru.
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