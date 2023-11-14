МТС Red: Частота хакерских атак увеличилась на 28% в России

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

В третьем квартале 2023 года произошло более 17 тысяч кибератак. Столько же было зафиксировано в первом полугодии 2023 года. Чаще всего кибератакам подвергались IT-компании (37 %), промышленные предприятия (18 %) и сфера здравоохранения (15 %).

Фото: rus.uatv.ua

Среднемесячный уровень атак на ретейл и компании e-commerce снизился на 70%. В пресс-службе компании сообщили, что ретейл наравне со сферами телекоммуникаций и промышленности является одной из наиболее привлекательных целей для хакерских группировок.

В 31% случаев атаки на ретейл и e-commerce были критическими, они наносили ущерб бизнесу.

Также отмечается, что во втором полугодии 2023 года доля кибератак в сфере промышленности составила 35 %, а в телекоммуникационной среде — 90 %.

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