Эксперты Россельхознадзора выявили недостаток соли в пресервах из сельди

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Специалисты ФГБУ "Хабаровский референтный центр Россельхознадзора" провели тщательный анализ консервов из филе тихоокеанской сельди в горчичном соусе. Продукция была подвергнута обязательному контролю, в ходе которого проверили ее соответствие микробиологическим и физико-химическим стандартам.

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Особое внимание уделялось физико-химическим параметрам, и здесь результаты оказались положительными. Консервант, играющий важную роль в сохранении продукта — поваренная соль, был обнаружен в консервах ниже установленных норм (3,6% вместо установленных 4-7%).

Уровень соли в продукции прямо влияет на ее срок годности. При недостаточном содержании этого консерванта пресервы могут стать потенциально опасными для здоровья даже до истечения срока годности. Об этом сообщает transsibinfo.com.

Информация о результатах лабораторных исследований была передана производителю с рекомендацией предпринять меры по устранению выявленного нарушения технологии производства.

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ПРЕСЕРВЫ ИЗ СЕЛЬДИ В МАСЛЕ. КАК ОНИ СДЕЛАНЫ?