Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В крупных городах Украины прошли митинги с требованием демобилизации солдат ВСУ
Эксперт Ященко объяснил решение разрешить калькулятор на ОГЭ по математике
В Москве экстренно госпитализирован режиссёр Александр Митта
Ученые выяснили, что ожириние влияет на тип личности
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Учёные обнаружили полезные свойства тыквенных семечек для мужской потенции
Октябрьск выбирает поставщика новогоднего шатра с анимацией
Астролог Борщ назвала уехавшую из России Аллу Пугачёву "быдлом"
Производство Aurus Senat стартовало в ОАЭ

Эксперты Россельхознадзора выявили недостаток соли в пресервах из сельди

1:09
Общество

Специалисты ФГБУ "Хабаровский референтный центр Россельхознадзора" провели тщательный анализ консервов из филе тихоокеанской сельди в горчичном соусе. Продукция была подвергнута обязательному контролю, в ходе которого проверили ее соответствие микробиологическим и физико-химическим стандартам.

Эксперты Россельхознадзора выявили недостаток соли в пресервах из сельди
Фото: Openverse by kva_pharm is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Особое внимание уделялось физико-химическим параметрам, и здесь результаты оказались положительными. Консервант, играющий важную роль в сохранении продукта — поваренная соль, был обнаружен в консервах ниже установленных норм (3,6% вместо установленных 4-7%).

Уровень соли в продукции прямо влияет на ее срок годности. При недостаточном содержании этого консерванта пресервы могут стать потенциально опасными для здоровья даже до истечения срока годности. Об этом сообщает transsibinfo.com.

Информация о результатах лабораторных исследований была передана производителю с рекомендацией предпринять меры по устранению выявленного нарушения технологии производства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

ПРЕСЕРВЫ ИЗ СЕЛЬДИ В МАСЛЕ. КАК ОНИ СДЕЛАНЫ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
"Зал знаний" найден: учёные открыли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты

Учёные пытаются отыскать тайный "зал знаний" под пирамидами в Египте.

Учёные нашли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова больше не носит обручальное кольцо
Жена Игоря Николаева перестала носить обручальное кольцо
Жена без вести пропавшего солдата рассказала о дикой коррупции в ВСУ
Депутат Соловьёв осудил Аллу Пугачёву за "завистников и клеветников"
Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Разрыв шаблона: голосование в ООН по Палестине показало кто есть кто
Появились новые факты о причинах болезни Бориса Клюева
Белковый голод: названа неожиданная причина набора лишнего веса
Белковый голод: названа неожиданная причина набора лишнего веса
Последние материалы
Эксперт Ященко объяснил решение разрешить калькулятор на ОГЭ по математике
В Москве экстренно госпитализирован режиссёр Александр Митта
Ученые выяснили, что ожириние влияет на тип личности
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Учёные обнаружили полезные свойства тыквенных семечек для мужской потенции
Октябрьск выбирает поставщика новогоднего шатра с анимацией
Эксперты Россельхознадзора выявили недостаток соли в пресервах из сельди
Астролог Борщ назвала уехавшую из России Аллу Пугачёву "быдлом"
Производство Aurus Senat стартовало в ОАЭ
В Ужгороде военкомы насильно забрали водителя автобуса, привёзшего детскую команду на соревнования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников