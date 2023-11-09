Садальский о награждении Кадыровым своих сыновей: торопится вручить своим красивым детям как можно больше благ

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что сыновья Рамзана Кадырова получили высший орден парламента Чечни "Даймехкан Сий".

Фото: openverse.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" одобрил поступок главы Чечни.

"Каждый отец торопится вручить своим красивым детям как можно больше благ — и он абсолютно прав", — написала заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский порекомендовал Владимиру Соловьёву посвятить несколько программ этим награжденьям.

Ранее Кадыров пригрозил лишать должности чиновников, дети которых не говорят на чеченском языке.

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