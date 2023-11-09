Совет атаманов единогласно поддержал новую кандидатуру на должность атамана ВсКО

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Николай Долуда объявил о досрочном прекращении своих полномочий в ходе заседания совета атаманов ВсКО, которое прошло в Москве.

Фото: Всероссийское казачье общество

На его должность выдвинули кандидатуру атамана Терского войскового казачьего общества и помощника полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Виталия Кузнецова.

Совет атаманов единогласно поддержал кандидатуру Виталия Кузнецова на должность атамана ВсКО.