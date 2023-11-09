Торговая сеть "Ашан" пытается сдержать инфляцию перед новогодними праздниками

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Торговая сеть "Ашан" обратилась к своим поставщикам с особым письмом. Эксперты надеются, что совместные усилия как руководства магазина, так и предпринимателей помогут сдержать стандартное повышение цен на продукты в предновогодний период.

Фото: t.me

В обращении указывается, что определённый сегмент продукции требует увеличения стоимости, однако сдерживать инфляцию необходимо. Об этом уже не единожды говорили Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Товары, поставки которых уже согласованы, не будут подниматься в цене вплоть до 31 декабря этого года, обещают в руководстве сети.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

В Хакасии дорожают продукты