Торговая сеть "Ашан" обратилась к своим поставщикам с особым письмом. Эксперты надеются, что совместные усилия как руководства магазина, так и предпринимателей помогут сдержать стандартное повышение цен на продукты в предновогодний период.
В обращении указывается, что определённый сегмент продукции требует увеличения стоимости, однако сдерживать инфляцию необходимо. Об этом уже не единожды говорили Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Товары, поставки которых уже согласованы, не будут подниматься в цене вплоть до 31 декабря этого года, обещают в руководстве сети.
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