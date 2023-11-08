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В Севастополе 8 ноября объявили воздушную тревогу

0:56
Общество

В Севастополе была объявлена воздушная тревога. Об этом в среду сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

В Севастополе 8 ноября объявили воздушную тревогу
Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматизированная_система_централизованного_оповещения by Georg Pik is licensed under Авторство: Georg Pik. Собственная работа, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25875785

Она была объявлена из-за дым над Севастопольской бухтой, которая использовалась военными в качестве табельных средств маскировки.

Специалисты попросили горожан проследовать в ближайшие укрытия во время тревоги или остаться дома. Также было рекомендованы держать окна закрытыми, отключить электричество, газ и воду, укрыться в комнате с несущими стенами.

Позже губернатор оповестил об отмене воздушной тревоги.

Известно, что во вторник, 7 ноября, в Севастополе система ПВО сбила пять беспилотников. Позже появилась информация о пожаре, в результате падения обломков сбитого дрона на крышу дома в Андреевке. Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.

 

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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