В Севастополе была объявлена воздушная тревога. Об этом в среду сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Она была объявлена из-за дым над Севастопольской бухтой, которая использовалась военными в качестве табельных средств маскировки.
Специалисты попросили горожан проследовать в ближайшие укрытия во время тревоги или остаться дома. Также было рекомендованы держать окна закрытыми, отключить электричество, газ и воду, укрыться в комнате с несущими стенами.
Позже губернатор оповестил об отмене воздушной тревоги.
Известно, что во вторник, 7 ноября, в Севастополе система ПВО сбила пять беспилотников. Позже появилась информация о пожаре, в результате падения обломков сбитого дрона на крышу дома в Андреевке. Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.
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