На Украине будут продавать марихауну в аптеках, чтобы "пережить боль, стресс и травмы войны"

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

На Украине готовят законопроект, позволяющий покупать марихуану в аптеках в медицинских целях.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Для покупки каннабиса (марихуаны) украинцам понадобится рецепт врача.

Принять закон могут уже в ноябре. Обсуждение легализации каннабиса возобновилось после начала боевых действий.

По мнению законотворцев, легализация каннабиса поможет облегчить боль от ранений и смягчить симптомы ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство).

Инициативу одобрил и Владимир Зеленский. Он считает, что марихуанна поможет украинцам "пережить боль, стресс и травмы войны".

Ранее сообщалось, что в Германии легализуют продажу марихуаны для рекреационных целей.

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