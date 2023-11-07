На Украине готовят законопроект, позволяющий покупать марихуану в аптеках в медицинских целях.
Для покупки каннабиса (марихуаны) украинцам понадобится рецепт врача.
Принять закон могут уже в ноябре. Обсуждение легализации каннабиса возобновилось после начала боевых действий.
По мнению законотворцев, легализация каннабиса поможет облегчить боль от ранений и смягчить симптомы ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство).
Инициативу одобрил и Владимир Зеленский. Он считает, что марихуанна поможет украинцам "пережить боль, стресс и травмы войны".
Ранее сообщалось, что в Германии легализуют продажу марихуаны для рекреационных целей.
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