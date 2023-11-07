Компания МТС не будет взимать плату за раздачу интернета на тарифах с предоплаченным трафиком

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

МТС объявила об отмене оплаты за раздачу интернет-трафика со смартфонов на другие устройства в тарифах с предоплаченными интернет-пакетами. Эту новость сообщили представители компании РИА Новости.

Фото: Openverse by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0.

"В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика", — рассказала компания.

Ранее в сентябре Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) предупредила "большую четвёрку" мобильных операторов, что они обязаны прекратить взимание платы за функцию раздачи интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца, поскольку это ограничивает абонентов в услугах связи и нарушает их права.

Компании "Мегафон", "Билайн" и Tele2 также сообщили о снятии оплаты за раздачу интернет-трафика в своих тарифах.

В конце октября МТС отметила, что она против этой инициативы. Компания посчитала, что отмена ограничений приведёт к росту стоимости интернет-трафика для всех тарифов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

ФАС рекомендовал операторам прекратить брать плату за раздачу Интернета с телефона - Москва FM