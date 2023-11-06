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Учёные нашли виновника депрессий и психических расстройств человека

1:02
Общество

Исследователи из Каталонского университета Помпеу Фабра предположили, что современные люди, возможно, унаследовали депрессию и факторы, связанные со стрессом, от своих предков - денисовцев.

Учёные нашли виновника депрессий и психических расстройств человека
Фото: openverse by Sander van der Wel is licensed under CC BY-SA 2.0

Это понимание основано на их исследовании гена SLC30A9, который контролирует уровень цинка и его транспорт внутри клеток и совпадает с геномом денисовцев. Считается, что ранние люди, возможно, приобрели этот ген во время взаимодействия с денисовцами, что потенциально помогало им лучше переносить холодную окружающую среду. Однако вариант гена SLC30A9 не является выгодным для современных людей, поскольку он связан с депрессией и другими психическими расстройствами.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять точные механизмы, посредством которых цинк влияет на психическое здоровье. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS Genetics.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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