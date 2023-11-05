Мошенник атаковал абонента "Билайн", совершив 1145 звонков за семь минут

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Самый настойчивый мошенник в октябре попытался связаться с абонентом сети "Билайн" более 1 145 раз за семь минут, но так и не смог установить связь. Об этом сообщил директор по борьбе с мошенничеством в ПАО "Вымпелком" Пётр Алферов РИА Новости.

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"Антифрод-система "Билайна" в течение октября позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 34 тысяч абонентов. Самая долгая "атака" в октябре длилась порядка семи минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1145 раз, но так и не смог", — рассказал эксперт.

Мошенническая атака обычно включает автоматический дозвон до абонента с использованием различных подставных номеров. В большинстве случаев злоумышленники переходят к новому клиенту, однако иногда они также пытаются преодолеть систему защиты, проверяя её на прочность.

Алферов также пояснил, что технологически телефонные сети способны выдерживать множество одновременных запросов на установление соединений, и в обычной ситуации первое устанавливается оператором, в то время как все остальные получают ответ о занятости абонента. В случае мошеннического звонка все попытки дозвониться блокируются.

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