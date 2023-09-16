Мошенник атаковал абонента "Билайн", совершив 1414 звонков за девять минут

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Самая продолжительная попытка атаки мошенников на абонента "Билайн" произошла в августе и длилась около девяти минут. За это время злоумышленник попытался дозвониться до потенциальной жертвы 1414 раз, сообщили в пресс-службе оператора РИА Новости.

Фото: "смартфон и маникюр" by xarkonnen is licensed under CC BY 2.0.

"Антифрод-система "Билайна" в течение августа позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 23 тыс. абонентов. Самая долгая "атака" в августе длилась порядка девяти минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1414 раз, но все попытки оказались безуспешными", — сообщили в компании.

Эксперты "Билайна" отметили, что количество жалоб на звонки с фальшивых номеров с начала года сократилось на 26%. Однако мошенники переключаются на использование мессенджеров и облачных сервисов для совершения преступных действий. Компания акцентировала внимание на поиске способов борьбы с новыми формами мошенничества и планирует продолжить усилия в этом направлении.

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