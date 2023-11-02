Милонов призвал Мишустина учредить День участника СВО на Украине

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Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов выступил с инициативой учредить в России новый государственный праздник — День участника специальной военной операции на Украине.

Фото: Telegram-канал Виталия Милонова

Соответствующие предложение уже отправлено в правительство РФ на имя премьера Михаила Мишустина, сообщил 2 ноября Милонов в своем официальном Telegram-канале.

"Надо отметить, что военнослужащие и другие участники СВО являются для миллионов наших сограждан примером живого патриотизма и готовности сражаться за интересы нашей Родины ", — написал политик.

Правда, в какой день следует отмечать новый праздник в случае его учреждения, Виталий Милонов не уточнил.

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Виталий Милонов на СВО