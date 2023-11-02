Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов выступил с инициативой учредить в России новый государственный праздник — День участника специальной военной операции на Украине.
Соответствующие предложение уже отправлено в правительство РФ на имя премьера Михаила Мишустина, сообщил 2 ноября Милонов в своем официальном Telegram-канале.
"Надо отметить, что военнослужащие и другие участники СВО являются для миллионов наших сограждан примером живого патриотизма и готовности сражаться за интересы нашей Родины ", — написал политик.
Правда, в какой день следует отмечать новый праздник в случае его учреждения, Виталий Милонов не уточнил.
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