Песков рассказал о совещании Путина по поводу попыток Запада расколоть общество РФ

0:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Дмитрий Песков заявил, что события в аэропорту Махачкалы являются результатом внешнего вмешательства.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Пресс-секретарь Владимира Путина объяснил, что беспорядки в Дагестане вызваны вмешательством извне, в том числе информационным.

Песков рассказал, что Путин сегодня проведёт совещание по поводу попыток Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования из-за трагических событий в Махачкале, приведших к смерти людей.

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