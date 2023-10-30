Дмитрий Песков заявил, что события в аэропорту Махачкалы являются результатом внешнего вмешательства.
Пресс-секретарь Владимира Путина объяснил, что беспорядки в Дагестане вызваны вмешательством извне, в том числе информационным.
Песков рассказал, что Путин сегодня проведёт совещание по поводу попыток Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества.
Ранее Владимир Путин выразил соболезнования из-за трагических событий в Махачкале, приведших к смерти людей.
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