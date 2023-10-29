В Москве уладили конфликт школьников с угрозой расправы за оскорбление матери

Конфликт между учениками в одной из московских школ, в результате которого один из них угрожал насилием в отношении своих одноклассников, был успешно разрешен. Об этом сообщила директор школы № 1213 Анна Селиверстова изданию РИА Новости.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Директор школы рассказала агентству, что 27 октября в закрытом чате одиннадцатиклассников возник конфликт, о котором вскоре узнал классный руководитель. Учитель передал эту информацию администрации школы, и немедленно началась внутренняя проверка. Кроме того, инспектор по делам несовершеннолетних также вмешался в эту ситуацию.

Она подчеркнула, что подобные случаи в данной школе происходят впервые. Такое поведение недопустимо, и поэтому были предприняты все необходимые усилия для разрешения конфликта. Работа над отношениями между учениками будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что старшеклассник в Москве угрожал применить насилие в отношении своих одноклассников из-за буллинга и оскорблений, направленных в адрес его матери.

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