Конфликт между учениками в одной из московских школ, в результате которого один из них угрожал насилием в отношении своих одноклассников, был успешно разрешен. Об этом сообщила директор школы № 1213 Анна Селиверстова изданию РИА Новости.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.