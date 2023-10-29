В Москве школьник обещал расстрелять одноклассников за оскорбление мамы

1:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В московской школе подросток, ставший жертвой издевательств своих сверстников, нашел в себе силы, чтобы защитить честь своей матери, которую обозвали в школьном чате непристойным словом.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

По данным Telegram-канала SHOT, эта типичная история детского издевательства разыгралась в одной из московских школ, расположенной в Тимирязевском районе. Одиннадцатиклассник долго терпел издевательства со стороны своих сверстников. Недавно несколько подростков в общей группе Telegram оскорбили его мать. В ответ на это 17-летний ученик заявил, что намерен отомстить после осенних каникул, угрожая расстрелом.

Его одноклассники сначала восприняли это как шутку, но затем испугались и решили удалить свои сообщения, затем разместили скриншоты с его угрозами в другом чате. Они обратились к директору школы, а тот в свою очередь обратился в полицию.

Полицейские прибыли на место и беседовали с подростком, который рассказал им о продолжительных издевательствах и оскорблениях, которые он переносил от своих сверстников. Личности тех, кто начал этот конфликт, были выявлены. Известно, что парень, ставший объектом издевательств, вырос в полной семье и не имеет нарушений в поведении. Его мать работает преподавателем. В настоящее время проводится проверка.

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