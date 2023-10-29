Аэропорт Пулково принял свой первый рейс национальной авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Etihad Airways из столицы ОАЭ, Абу-Даби. Обратный рейс из Пулково в Абу-Даби также успешно состоялся в этот же день.
Директор по авиационной коммерции управляющей компании Пулково "Воздушные ворота северной столицы" Асият Халваши рассказала журналистам, что аэропорт ожидает увеличения пассажиропотока между Санкт-Петербургом и ОАЭ, сообщает ТАСС.
Рейсы Etihad Airways между Санкт-Петербургом и Абу-Даби будут выполняться еженедельно три раза в каждом направлении. С октября по ноябрь вылеты из Пулково в Абу-Даби запланированы на 12:10, но с декабря расписание полетов изменится, и самолеты будут отправляться из Санкт-Петербурга вечером, в 21:15. Обратные рейсы будут вылетать в 14:55. На данном маршруте будут использоваться самолеты Boeing 787 Dreamliner.
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