Санкт-Петербург принял первый рейс из Абу-Даби

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Аэропорт Пулково принял свой первый рейс национальной авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Etihad Airways из столицы ОАЭ, Абу-Даби. Обратный рейс из Пулково в Абу-Даби также успешно состоялся в этот же день.

Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Директор по авиационной коммерции управляющей компании Пулково "Воздушные ворота северной столицы" Асият Халваши рассказала журналистам, что аэропорт ожидает увеличения пассажиропотока между Санкт-Петербургом и ОАЭ, сообщает ТАСС.

Рейсы Etihad Airways между Санкт-Петербургом и Абу-Даби будут выполняться еженедельно три раза в каждом направлении. С октября по ноябрь вылеты из Пулково в Абу-Даби запланированы на 12:10, но с декабря расписание полетов изменится, и самолеты будут отправляться из Санкт-Петербурга вечером, в 21:15. Обратные рейсы будут вылетать в 14:55. На данном маршруте будут использоваться самолеты Boeing 787 Dreamliner.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Перелёт Etihad Airways: бесплатный алкоголь и старые сидения