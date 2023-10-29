Западные страны начали побаиваться монстра, которого сами вырастили из Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, Запад сам превратил Украину в монстра, которого теперь опасается. К тому же президент Незалежной Владимир Зеленский сегодня всё чаще предъявляет своим кураторам претензии.
Глава украинского режима и его сподвижники уже почти не слушаются западных хозяев и всё больше выступают к ним с претензиями, подытожил глава российского внешнеполитического ведомства.
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