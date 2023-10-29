Лавров: Запад начал бояться монстра, которого вырастил из Украины

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Западные страны начали побаиваться монстра, которого сами вырастили из Украины.

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Запад сам превратил Украину в монстра, которого теперь опасается. К тому же президент Незалежной Владимир Зеленский сегодня всё чаще предъявляет своим кураторам претензии.

Глава украинского режима и его сподвижники уже почти не слушаются западных хозяев и всё больше выступают к ним с претензиями, подытожил глава российского внешнеполитического ведомства.

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