В Госдуме предложили узаконить статус эмбриона

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, Дмитрий Гусев, высказал идею законодательно устанавливать статус эмбриона с целью уменьшения числа абортов.
Он отметил, что в некоторых странах это уже законодательно регулируется и предложил аналогичные изменения в российском законодательстве. Этот вопрос был обсужден на круглом столе "Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты" в Госдуме.
Парламентарий также предложил предоставлять финансовую поддержку матерям с момента зачатия ребенка и закрепить равные права отца и матери при принятии решения об аборте.
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