В России планируют установить единое время запрета на шум: "Мы не предлагаем борьбу с топающими котами"

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Обновлённый и доработанный законопроект о тишине установит единое время для регионов, когда будет запрещено шуметь. Так, согласно информации, речь идёт о периоде с 23 часов ночи до 7 утра.

Фото: Openverse

Так, документ предусматривает время для проведения шумных строительных работ с 9:00 до 19:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00 исключительно в будни.

Временной период с 23.00 до 7.00 введут для "весёлых" соседей.

"Мы не предлагаем борьбу с топающими котами. У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей. Наш законопроект создаёт все необходимые правовые механизмы", — цитируют председателя ЛДПР Леонида Слуцкого "Известия".

За нарушение закона предусмотрены штрафы. Сумма будет варьироваться от количества нарушений общественного спокойствия, а также в зависимости от статуса и должности граждан, которые пренебрегли запретом.

Минимально придётся заплатить от 500 рублей, максимальный штраф составит при систематических нарушениях 500 тыс. рублей для юридических лиц.

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