Совфед РФ одобрил новые положения закона "О тишине"

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В соответствии с нововведением, во всех регионах России будет запрещено производить шум с 22:00 до 7:00. При этом громкий ремонт можно будет проводить в будние дни с 9:00 до 19:00, с перерывом с 13:00 до 15:00.

Контролировать означенный тайминг поручат управляющим компаниям, они же смогут привлекать к ответственности нарушителей порядка.

«Проблема шума в многоквартирных домах беспокоит жителей всех регионов. Несмотря на действие местных законов о тишине в регионах России, эта проблема по-прежнему существует», - прокомментировал решение член Совета Федерации Анатолий Артамонов.

По его словам, единый закон, регулирующий тишину, просто необходим.

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