Суд Петербурга арестовал ещё двух мигрантов по делу об избиении прохожих

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд заключил под стражу ещё двоих мигрантов дела об избиении прохожих.

Фото: https://cdn.iportal.ru

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

"Следствие указывало, что с 12.10.2023 года по 13.10.2023 года Мухаев, Турдиев и иные лица, находясь у дома 51 по Ленинскому проспекту, нанесли множественные удары по голове и телу К., причинив потерпевшему физическую боль и телесные повреждения", — сказано в пресс-релизе.

Обоим избрана мера пресечения до 17 декабря.

Накануне четверых фигурантов дела о нападениях на прохожих в Санкт-Петербурге отправили в следственный изолятор.

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