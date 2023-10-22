В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд заключил под стражу ещё двоих мигрантов дела об избиении прохожих.
Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.
"Следствие указывало, что с 12.10.2023 года по 13.10.2023 года Мухаев, Турдиев и иные лица, находясь у дома 51 по Ленинскому проспекту, нанесли множественные удары по голове и телу К., причинив потерпевшему физическую боль и телесные повреждения", — сказано в пресс-релизе.
Обоим избрана мера пресечения до 17 декабря.
Накануне четверых фигурантов дела о нападениях на прохожих в Санкт-Петербурге отправили в следственный изолятор.
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