Участникам СВО проиндексировали заработную плату

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Участникам специальной военной операции проиндексировали заработную плату. Довольствие военных составит от 210 тысяч рублей и выше.

Фото: primamedia.ru

Денежное довольствие военных проиндексировали на 10,5 процента.

"Учитывая, что 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 10,5 процента, ежемесячные денежные выплаты участникам специальной военной операции составят от 210 тыс. рублей в месяц", — передаёт издание "Красная звезда".

В статье уточняется, что были приняты решения об усилении состава финансово-экономической службы ВС РФ, которые позволили заменить часть гражданского персонала в отдельных финансовых органах на военнослужащих и сформировать несколько новых управлений финансового обеспечения для обеспечения воинских частей, участвующих в специальной военной операции.

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