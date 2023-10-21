Причиной буллинга в школе часто становится дефицит эмоциональной безопасности внутри класса

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Детский психолог Екатерина Маденко рассказала, откуда берётся буллинг в школах.

Фото: openverse.org

Эксперт считает, что травля внутри детского коллектива возникает на фоне дефицита эмоциональной безопасности.

"Одной из основных причин школьного буллинга является недостаток эмоциональной безопасности внутри коллектива. Вместо того, чтобы поддерживать друг друга, некоторые дети используют силу для повышения своего статуса среди сверстников или для компенсации неуверенности в себе", — сказала Маденко.

Здесь нельзя отбрасывать и социальные факторы, пишет Газета.Ru. Некоторые дети стремятся во что бы то ни стало получить одобрение сверстников, что тоже может стать причиной поощрения других участников буллинга.

Психолог добавила, что такое возможно, если взрослые не уделяют должного внимание проблеме и не контролируют детей. Игнорирование попыток буллинга может привести к тому, что проблема станет очень серьёзной.

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