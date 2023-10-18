Жительница Москвы обратилась в медицинское учреждение из-за плохого самочувствия и обнаружила, что находится в состоянии беременности, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.
На приеме у врача женщина жаловалась на неприятные ощущения и потягивающие боли в нижней части живота. Специалисты назначили ей ультразвуковое обследование, которое вызвало подозрение на внематочную беременность.
Во время хирургического вмешательства было обнаружено кровотечение у пациентки. Оказалось, что эмбрион начал развиваться в печени.
Эмбрион был успешно удалён, так как начали формироваться капилляры, которые могли бы повредить здоровье пациентки, прорастая в ее печени. Через неделю после вмешательства женщину выписали из больницы.
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