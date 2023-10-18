Глава Рособрнадзора анонсировал изменение модели перехода в 10-й класс в самом скором времени

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Модель перехода из 9-го в 10-й класс, которая существует в школах России, устарела, поэтому в скором будущем будет изменена. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев во время всероссийской встречи с родителями.

Фото: openverse.org

Экспертам ясно, что существующий порядок поступления в колледжи на основе конкурса аттестатов работает плохо, сообщил Музаев.

Глава Рособрнадзора уточнил, что изменения будут не в этом учебном году, но они точно произойдут.

В скором будущем схема перехода российских школьников в 10-й класс и их поступление в колледжи претерпит изменения "по подходам и по количеству экзаменов", потому что она идёт вразрез с современными требованиями.

"Модель поступления в колледжи: все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает. В этом году я не думаю, что какие-то серьезные изменения будут. Но уже в ближайшем будущем модель перехода в 10-й класс и поступления в СПО по количеству экзаменов, по подходам — она, скорее всего, изменится", — сказал Музаев на пресс-конференции.

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