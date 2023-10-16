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Андрей Николаев

Тетради для учёбы: "весёлые зомбаки" заполонили российские школы

4:57
Общество » Семья » Воспитание

Обратите внимание на изображение к статье. На нём демонстрируется несколько примеров школьных тетрадей, которые свободно лежат на полках магазинов в отделах канцтоваров. И, видимо, пользуются спросом. Дорогие читатели, вас ничего в этих тетрадных обложках не смущает?

Тетради для учёбы: "весёлые зомбаки" заполонили российские школы
Фото: Pravda.Ru

Если кто-то не замечает, то специально подчеркнём. Одно название серии "Весёлые зомбаки" говорит о многом. На обложках этих тетрадей можно увидеть отдельно глаза, отдельно розовые кусочки (наверное, мяса, не дай бог), черепа, страшилища со вскрытыми мозгами. И так далее. И всё это на школьных тетрадях.

Конечно, кто-то улыбнётся, скажет: "Прикольно". И, наверное, с этим можно согласиться. Если бы только эти тетради продавались как специфический товар, как особого рода сувениры, и то — для взрослых. Ну кому это может быть интересно, кроме как любителям ужастиков.

С другой стороны, зададимся вопросом, а что это такое за общество, если так популярны образы живых мертвецов в товарах широкого потребления? У нас ведь уже есть пример одной соседней страны, где из чёрного сделали белое.

Согласитесь, что демонстрация образов живых мертвецов детям как-то выходит за все рамки приличия и культуры. Причём в нашем примере эти тетради — тонкие, которые используют в том числе в начальных классах школы, то есть самые маленькие дети.

Мы знаем, например, что подготовку учебников для школы государство контролирует. И это правильно. Но в сфере производства школьных тетрадей и вообще предметов для школы царит настоящая анархия и каждый производитель упражняется в оригинальности своих изделий, видимо, в меру своей распущенности.

И, кстати, с таким же "весёлым" оформлением можно найти и детскую одежду. Маечки с изображением "весёлых зомбаков", причём, судя по размерам, рассчитанные на младший школьный возраст, спокойно висят в магазинах на самом видном месте. И, наверное, даже пользуются спросом, что, конечно, удручает.

И это в то самое время, когда мы много говорим и пытаемся делать по части сохранения традиционных ценностей в нашем обществе. И в это же самое время появляются тетради, которые формируют в детях обыденность смерти, её привычность. Психологи наверняка лучше сформулируют эти опасности и риски для детского сознания.
Мы не будем называть предприятие, которое позволяет себе выпускать тетради вот с таким абсолютно аморальным и, можно даже сказать, с античеловеческим оформлением. Дело не в нём, а в системе, которая допускает такую продукцию в детские образовательные учреждения.

Можно было бы понадеяться на профессионализм и художественный вкус дизайнеров, создающих товары для детей и школы, и их традиционные представления об этике и эстетике, но, видимо, мода на образы зла очень сильна среди творческих людей. И в такой ситуации полагаться на сознательность и культурный уровень конкретных исполнителей, видимо, не стоит.

Поэтому логично, что вопрос художественного оформления продукции для школы, детского сада должен быть законодательно урегулирован. Наподобие как это сделано в отношении нацистской символики. Причём регулирование должно касаться не только тетрадей, но и других школьных товаров, как то:

  • рюкзаки,
  • ручки,
  • пеналы,
  • другие канцтовары, на которые может быть нанесено изображение.

Производитель не должен допускать излишней вольности в оформлении такой продукции. Должен быть составлен запретный перечень художественных образов, которые ни в коем случае не должны появиться на товарах для детей и школы. Либо напротив, должен существовать перечень допустимых образов, вне рамок которых производитель не может создавать дизайн товаров для детей и школы.

Но это уже технические детали, которые могут и должны проработать наши законотворцы в Государственной Думе. Возможно, мною эта проблема сформулирована слишком узко, и её надо рассматривать в гораздо более широком контексте. Возможно, представители законодательной власти наверняка смогут обрисовать эту проблемную зону более чётко.

Надеюсь, что наши органы государственной власти отнесутся к этому вопросу с должным вниманием и ответственностью за наше будущее поколение.

На основании вышеизложенного я составил письмо и направил его по официальным каналам в Госдуму РФ. Надеюсь, наши законодатели обратят пристальное внимание на этот очень важный вопрос, который, на мой взгляд, государство совсем упустило из виду.

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Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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