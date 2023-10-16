Юристы снова разъяснили, разрешено ли в РФ курение на балконе

3:15 Your browser does not support the audio element. Общество

В России уже несколько лет действуют правила, ограничивающие курение на балконах многоэтажных домов. Главное, чтобы это не мешало соседям и не создавало опасность пожара. Рассмотрим, что запрещено, что разрешено, и как нарушителей наказывают.

Фото: openverse

Какой закон запрещает курение

Специального закона, запрещающего курение на балконе, нет. Однако с 2019 года в стране начали действовать новые правила противопожарного режима. Они не запрещают курение, так как квартира и балкон считаются частной собственностью. Запрет связан с разведением открытого огня на балконе, к таковым относятся мангалы, свечи, спички, зажигалки и обычные сигареты, но не электронные. Также согласно правилам пожарной безопасности запрещено оставлять горящую сигарету без присмотра.

Предусмотрен ли штраф для курильщиков

Хотя сигареты считаются источником открытого огня, не всегда ясно, будут ли курящих привлекать к ответственности и взыскивать штраф. Юристы указывают на несколько случаев, когда это может произойти.

- Согласно закону о защите здоровья, курящие могут получить предупреждение или заплатить штраф, который составляет от 500 до 3000 рублей.

- Если курение на балконе приведёт к пожару, размер штрафа может быть выше и достигать 5 тысяч рублей. В случае крупного пожара с ущербом для балкона и квартиры лица могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Таким образом, курение на балконе не будет проблемой, если оно не вызовет пожара и не будет беспокоить соседей. Например, курящий человек может установить хорошую вытяжку, чтобы сократить дым для соседей. Важно поддерживать хорошие отношения с соседями, чтобы избежать жалоб и привлечения к ответственности. Если соседи жалуются, ситуация может достичь судебного уровня.

Что делать, если на вас пожаловались?

Юристы советуют сначала попытаться договориться с курящим соседом. Можно предложить ему установить вытяжку или сменить место для курения, иначе вы напишете жалобу. Несмотря на небольшой размер штрафа и сложность привлечения курящего к ответственности, такой разговор часто убеждает соседей.

Если договоренность не помогла, соседи должны собирать доказательства курения и вторжения табачного дыма в их квартиру или на балкон. Фотографии нарушений или видеозаписи могут служить доказательствами. Затем можно обратиться к участковому или полиции и потребовать составление протокола. На основе этого протокола и доказательств устанавливается, следует ли наказывать курящего соседа.

Запись разговоров с курящим соседом может также повысить шансы на успех. Если жалобы пишутся без веских оснований, сосед может предъявить встречный иск и даже требовать компенсацию за потерянное время на судебные разбирательства. Таким образом, действия курящего соседа и доказательства могут оказать влияние на результат суда.

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