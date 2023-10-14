В Челябинске экоактивистов возмутила гибель саженцев на мемориале детям Донбасса

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

В Челябинске представители движения Eco-Standart пожаловались на засохшие саженцы на аллее памяти погибших детей Донбасса.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Экоактивисты считают, что о высаженных саженцах рябины просто забыли. Они уверены, что ростки рябины выжили бы, если бы их своевременно полили.

В пресс-службе мэрии заверили, что уже "полностью разобрались в этой истории". Они объяснили, что часть саженцев украли, а другая часть погибла. Всего сотрудники и воспитанники Дворца пионеров и школьников высадили 30 саженцев, 10 из них не прижились.

"За саженцами вёлся и ведётся уход, включая предзимнюю подготовку", — цитирует слова представителей мэрии издание "Подъём".

Недостающие саженцы планируют восполнить.

Ранее сообщалось, как правильно посадить саженцы летом.

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