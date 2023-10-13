В Иране объяснили, что Израиль ничего не сможет добиться

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Израиль призвал население сектора Газа бросить дома и эвакуироваться на юг.

Фото: wikimedia. org

Эти слова были адресованы более миллиону человек. В ООН уже сказали, что это невозможно.

"Война между Израилем и Палестиной показывает истинные лица стран, которые говорят о справедливости и правах человека в мире. Но такие организации, как ООН, которые закрывают глаза на человеческие убийства, игнорируют происходящее. Я верю, что эта война не заставит палестинский народ покинуть свою землю, потому что у палестинского народа есть идеологическая идея: это моя земля, и я буду защищать её до последней капли крови", — цитирует "Царьград" иранского журналиста Хаяла Муаззина.

По его словам, сионистский режим ничего не сможет добиться, перекрыв воду палестинцам. Мусульмане всего мира будут оказывать гуманитарную помощь братьям, подытожил публицист.

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