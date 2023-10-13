ВсКО и фонд "Защитники Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве

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Сегодня в штабе ВсКО состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Всероссийским казачьим обществом и Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".

Фото: Всероссийское казачье общество

Документ о сотрудничестве подписали атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и председатель Фонда Анна Цивилева.

В долгосрочной перспективе взаимодействие сторон будет осуществляться в сфере оказания помощи и поддержки казакам — ветеранам боевых действий, принимавшим участие в СВО, а также казакам, принимавшим участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с мая 2014 года; членам семей казаков, погибших (умерших) в ходе выполнения задач СВО.

В частности, Анна Цивилева подчеркнула, что фонд "Защитники Отечества" будет оказывать всестороннюю поддержку казакам- участникам СВО.

— Мы знаем, что после возвращения из зоны СВО казаки сталкиваются со сложностями в оформлении мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, а также психологическую, юридическую помощь. Фонд "Защитники Отечества" не оставит без внимания обращения казаков и семей погибших бойцов, чтобы каждый из них чувствовал заботу и поддержку, получил необходимую помощь в решении возникающих вопросов, — сказала Анна Цивилева.

В свою очередь, Николай Долуда поблагодарил Анну Евгеньевну за возможность системной поддержки казаков-добровольцев со стороны фонда "Защитники Отечества".

— Помощь Фонда в вопросе получения казаками — участниками спецоперации социальной поддержки — трудно переоценить. Сегодня, как и военнослужащие Вооруженных Сил РФ, казаки на всех направлениях спецоперации выполняют боевые задачи, связанные с обеспечением суверенитета и национальной безопасности страны. Поэтому ощущение заботы государства — для них очень важно, — отметил Николай Долуда.

Отметим, в ближайшее время в рамках реализации соглашения фонд "Защитники Отечества" предоставит Всероссийскому казачьему обществу контактную информацию о филиалах Фонда в регионах.