Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные обнаружили защитный механизм белка с большими перспективами для лечения рака
Как лучше всего хранить чеснок: нужны два простых предмета
Хирург Голоднев: тюменки чаще всего увеличивают грудь и корректируют нос
Профессор Татьяна Руженцова советует не болеть без больничного
Силовики в Хабаровском крае уничтожили более тонны чëрной икры
Омский военный суд приговорил уклониста к 5,5 годам колонии
Политолог Ванифатов раскрыл, сколько людей удастся спасти в Москве во время ядерной атаки
Экономист Зубец: курс доллара может опуститься до 80 рублей в течение полугода
Астролог Садовская назвала три самых гостеприимных знака зодиака

Метеоролог Вильфанд сообщил о приходе бабьего лета в несколько регионов России

1:07
Общество

В ближайшие дни тепло ожидается в южных регионах Сибири и Приморья, сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог, в беседе с URA. RU.

Метеоролог Вильфанд сообщил о приходе бабьего лета в несколько регионов России
Фото: Нейросеть Шедеврум

"Прекрасная погода ждет нас на юге Западной Сибири, особенно в плотнонаселенных районах азиатской части страны, таких как Омская, Томская, Новосибирская и Кемеровская области. Температура поднимется выше 10 градусов. Особенно тепло будет на востоке — на юге Иркутской области и в Бурятии. Весь Приморский край будет находиться в пределах 16-20 градусов тепла", — отметил Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что потепление вызвано антициклоном, направляющим теплый воздух в регионы Сибири.

"Это связано с тем, что в районе Байкала сформировался выраженный антициклон. Юг Западной Сибири, юг Красноярского края и Хакасия попали в теплый сектор антициклона. Воздушная масса переносит сюда из Центральной Азии сильно теплую погоду", — пояснил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
На грани фантастики: количество супертяжёлых Ан-124 "Руслан" будет увеличено в два раза за два года

В России решено удвоить количество тяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124
Nature: учёные нашли способ остановить старение организма человека
Исследователи раскрыли ещё один важный механизм старения
"Надвигается буря": РФ начинает крупную операцию против ВСУ, заявили в Австрии
Соколов высказался о Белом
Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд Михаил Плисюк Смутное время порождает новых кликуш Сергей Лебедев В Финляндии выдвинули версию причастности РФ к "диверсии" на BalticСonnector Любовь Степушова
Под Волгоградом волонтёр из Челябинска обвинил сотрудника ГИБДД в скрытой поддержке ВСУ
Байден унижен: в США восхитились заявлением Путина
Симоньян: "Хочу передать привет Максимке из Тель-Авива и Алле из соседней квартиры"
Симоньян: "Хочу передать привет Максимке из Тель-Авива и Алле из соседней квартиры"
Последние материалы
Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд
Дарья Митина: Израиль превратит сектор Газа в пыль
Учёные обнаружили защитный механизм белка с большими перспективами для лечения рака
Как лучше всего хранить чеснок: нужны два простых предмета
Хирург Голоднев: тюменки чаще всего увеличивают грудь и корректируют нос
Профессор Татьяна Руженцова советует не болеть без больничного
Метеоролог Вильфанд сообщил о приходе бабьего лета в несколько регионов России
Силовики в Хабаровском крае уничтожили более тонны чëрной икры
Омский военный суд приговорил уклониста к 5,5 годам колонии
Политолог Ванифатов раскрыл, сколько людей удастся спасти в Москве во время ядерной атаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников