Метеоролог Вильфанд сообщил о приходе бабьего лета в несколько регионов России

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

В ближайшие дни тепло ожидается в южных регионах Сибири и Приморья, сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог, в беседе с URA. RU.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Прекрасная погода ждет нас на юге Западной Сибири, особенно в плотнонаселенных районах азиатской части страны, таких как Омская, Томская, Новосибирская и Кемеровская области. Температура поднимется выше 10 градусов. Особенно тепло будет на востоке — на юге Иркутской области и в Бурятии. Весь Приморский край будет находиться в пределах 16-20 градусов тепла", — отметил Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что потепление вызвано антициклоном, направляющим теплый воздух в регионы Сибири.

"Это связано с тем, что в районе Байкала сформировался выраженный антициклон. Юг Западной Сибири, юг Красноярского края и Хакасия попали в теплый сектор антициклона. Воздушная масса переносит сюда из Центральной Азии сильно теплую погоду", — пояснил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.