Компании разработали современные методы контроля и оценки эффективности работы сотрудников в условиях удаленки

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

При оценке работоспособности сотрудников работодатели все чаще прибегают к разнообразным методам, отчетам о проделанной работе и организации планерок. Однако эксперты отмечают, что существуют более эффективные подходы к оценке результатов труда персонала.

Фото: openverse

Один из таких методов — автоматизация рабочих процессов. Многие компании внедряют системы учета рабочего времени, которые позволяют отслеживать активность сотрудников и автоматически генерировать отчеты о затраченном времени на выполнение задач.

Но важно помнить, что оценка результатов должна быть адекватной. Даже самые продуктивные сотрудники не могут постоянно находиться в рабочем режиме на 100%.

С развитием тренда на удаленную работу, также формируются новые методы оценки эффективности. Performance review, оценка работника за определенный период времени, становится важным инструментом как для сотрудников, так и для руководителей.

Однако некоторые компании замечают, что оценка результатов работы сотрудников на удаленке может быть менее эффективной, так как становится сложнее отслеживать реальное рабочее время. Поэтому важно находить баланс между контролем и доверием, чтобы обеспечить максимальную результативность и удовлетворенность персонала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Как оценить эффективность сотрудника