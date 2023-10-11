В России в силу вступила статья УК об ограничении свободы за сбор грибов

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

12 октября в России начала действовать статья Уголовного кодекса, предусматривающая наказание за уничтожение или повреждение видов грибов и растений, внесенных в Красную книгу. Эти изменения в законодательство были одобрены президентом России Владимиром Путиным в апреле 2023 года.

Фото: Openverse

Статья 260.1 Уголовного кодекса определяет, что сознательное уничтожение, повреждение, незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов могут повлечь за собой лишение свободы на срок до девяти лет.

Адвокат Татевик Чугурян, в интервью "Ленте.ру", пояснила, что пока рано говорить о том, кого это правило затронет, однако, скорее всего, оно не будет применяться к обычным грибникам. Она отметила, что совершение подобных деяний также регулируется административным законодательством. Оценка конкретного случая будет зависеть от уровня экологического ущерба, степени вины и общественной опасности.

Чугурян также добавила, что детали привлечения к уголовной ответственности по статье 260.1 будут уточняться в решениях пленума и практике Верховного Суда.

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Грибы внесенные в Красную книгу