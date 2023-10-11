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В Госдуме собираются увеличить порог идентификации при оплате ЖКУ

1:32
Общество

В Госдуме представили законопроект, увеличивающий до 60 тысяч рублей максимальный размер платежей физических лиц за услуги в сфере жилищно-коммунального обслуживания (ЖКУ), при котором необходимость идентификации отпадает. Документ опубликован на веб-сайте нижней палаты парламента.

В Госдуме собираются увеличить порог идентификации при оплате ЖКУ
Фото: "Filing Taxes - 1040 Form" by Philip Taylor PT is licensed under CC BY 2.0.

В настоящее время максимальный размер платежа, при котором не требуется идентификация, составляет 15 тысяч рублей, установленный 14 лет назад. Тем не менее, за это время стоимость жилья и коммунальных услуг значительно выросла. Парламентарии указали, что средний ежемесячный платеж за коммунальные услуги в 2023 году в 3,3 раза превышает показатели 2009 года.

Законодатели также подчеркнули, что операции по приему денежных средств имеют законную экономическую цель, а именно выполнение обязательств по оплате потребленных услуг ЖКУ, и, следовательно, риск использования данной сферы для "отмывания" денег минимален.

При этом в сентябре заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что люди, столкнувшиеся с проблемой оплаты услуг по жилищному обслуживанию, имеют возможность договориться о рассрочке платежей, реструктурировать свой долг или даже рассмотреть вариант частичного списания задолженности, например, через работу в качестве дворника.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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