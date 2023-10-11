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Подольские врачи удалили опухоль мозга, разбудив пациента во время операции

1:00
Общество

Нейрохирурги из Подольска успешно провели операцию по удалению опухоли мозга с использованием метода пробуждения пациента во время вмешательства, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья.

Подольские врачи удалили опухоль мозга, разбудив пациента во время операции
Фото: openverse.org

Эту сложную операцию провели на 56-летнем пациенте, который обратился в больницу после серии эпилептических приступов. После проведённых исследований врачи выявили наличие опухоли в левой лобной и островковой частях головного мозга.

Эта опухоль затрагивала речевые центры мозга, поэтому медики приняли решение провести операцию с пробуждением пациента, чтобы сохранить его способность к разговору. Во время операции специально приглашенный лингвист общался с пациентом.

Заведующий нейрохирургическим отделением больницы, Михаил Землянский, отметил: "Основной сложностью было максимально радикальное удаление опухоли с сохранением речевых функций мозга".

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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