Подольские врачи удалили опухоль мозга, разбудив пациента во время операции

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Нейрохирурги из Подольска успешно провели операцию по удалению опухоли мозга с использованием метода пробуждения пациента во время вмешательства, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья.

Фото: openverse.org

Эту сложную операцию провели на 56-летнем пациенте, который обратился в больницу после серии эпилептических приступов. После проведённых исследований врачи выявили наличие опухоли в левой лобной и островковой частях головного мозга.

Эта опухоль затрагивала речевые центры мозга, поэтому медики приняли решение провести операцию с пробуждением пациента, чтобы сохранить его способность к разговору. Во время операции специально приглашенный лингвист общался с пациентом.

Заведующий нейрохирургическим отделением больницы, Михаил Землянский, отметил: "Основной сложностью было максимально радикальное удаление опухоли с сохранением речевых функций мозга".

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