Эксперты назвали продукты, которые помогут при стрессе

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

В период острой реакции на стресс организм может потерять интерес к еде. В этот момент адреналин в организме активирует режим "выживания". Однако часто стресс может превратиться в хроническое состояние, и в таких случаях в кровь начинает поступать кортизол, стимулирующий аппетит, как отмечают "Аргументы и Факты".

Фото: Ivar Leidus. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=96641162

Регулярное поступление кортизола в организм может делать пищу особенно привлекательной. Подсознательно человеку хочется утешиться не всегда полезной едой, так как организм нуждается в быстрых углеводах. Тортик, шоколадка, конфеты — именно они способствуют выделению гормона счастья, создавая иллюзию облегчения.

Однако эти продукты оказывают кратковременное воздействие, быстро усваиваются и вызывают чувство голода. При этом уровень сахара в крови также быстро снижается, что может вызвать эмоциональное подавление.

Разумнее выбирать более здоровые альтернативы, такие как ягоды, жирная морская рыба, орехи и зелень. Эти продукты могут помочь преодолеть зависимость от быстрых углеводов. Основное правило — соблюдать меру и контролировать размер порций.

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